gossip

Anna Tatangelo confessa: ''Ho lasciato Gigi D'Alessio''

Dopo le voci sulla crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, adesso la cantante rompe il silenzio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2018 - 10:45:18 Letto 411 volte

Dopo le voci sulla crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, adesso la cantante rompe il silenzio e al sito DiLei.it confessa di aver lasciato il cantante napoletano e di vivere in un appartamento dei Parioli, a Roma, insieme al figlio Andrea.

“Gigi D’Alessio e io non siamo tornati insieme – ha spiegato la Tatangelo a Vanity Fair, parlando apertamente della separazione -. All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo “dopo” una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli. Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, e a 31 parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso”.

“Abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica – ha confessato parlando del loro recente incontro -. L’esistenza non è fatta di vittorie, ma di risultati. E separarsi non significa per forza di cose odiarsi”. Alla base della crisi ci sarebbero diversità caratteriali e i litigi che nell’ultimo periodo erano sempre più frequenti. “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte – ha spiegato Anna Tatangelo -. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

Infine Anna Tatangelo ha confessato anche la volontà di sposarsi e avere anche un altro figlio, desideri che Gigi D’Alessio non avrebbe condiviso con lei. Nonostante ciò la cantante non ha ancora messo la parola fine al loro amore: “Non voglio più essere una donna scontata dentro una casa – ha chiarito -. Per una ripartenza ci sarebbero delle condizioni…”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!