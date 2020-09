Annalisa, ''Tsunami'' è il nuovo singolo dall'album ''Nuda''

musica

È Tsunami il nuovo singolo di Annalisa che anticipa di un paio di settimane il nuovo album "Nuda", in uscita il 18 settembre.

Disponibile dal 4 settembre, Tsunami, scritta dalla stessa Annalisa, Davide Simonetta e Alessandro Raina e prodotto da d.whale (Davide Simonetta), rispecchia il tema dell'album entrando nel mondo della cantautrice e raccontandone la riflessione, la forza e la fragilità.

"Questa canzone - intensa e importante - nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio - racconta Annalisa -. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l'amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri".





