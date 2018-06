tv

Antonella Clerici dice Addio alla Prova del cuoco

Dopo 18 anni, Antonella Clerici lascia la ''Prova del cuoco''.

Pubblicata il: 01/06/2018

Dopo 18 anni, Antonella Clerici lascia la “Prova del cuoco”. "Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi 18 anni hanno fatto la storia del programma, un programma storico perché ha rotto gli schemi, portando la cucina in tv per la prima volta. Credo che tutti debbano qualcosa a questo programma", ha detto la Clerici tra le lacrime durante l’ultima puntata della trasmissione.

Una scelta già annunciata nelle scorse settimane eppure accolta con grande affetto dal pubblico, che sta sommergendo i social di commenti. La conduttrice ha anche ufficializzato il passaggio di consegne a Elisa Isoardi: "Sarà lei a prendere il mio posto, non più come supplente come qualche anno fa, ma come titolare, le auguro tutto il bene del mondo". Ha poi rassicurato il pubblico: "Ci rivedremo a fine ottobre con Portobello, storica trasmissione del grandissimo Enzo Tortora. Poi avrò Sanremo Young e ad aprile-maggio una nuova trasmissione di cui non voglio dirvi nulla. Mi mancherà però il rapporto quotidiano con voi, lo porterò sempre con me".

