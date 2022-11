Amare i nemici

Appello di Papa Francesco: ''Dio chiede di amare i nemici, spezzare spirale della vendetta''

Secondo il Pontefice, Dio chiede di ''rimanere sempre fedelmente nell'amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico''.

05/11/2022

Papa Francesco sottolinea come Dio chieda di "amare i nemici" e di spezzare "la spirale della vendetta". L'appello di Bergoglio è arrivato nell'omelia della messa al Bahrein National Stadium.

Secondo il Pontefice, Dio "chiede ai suoi figli il coraggio di rischiare in qualcosa che sembra apparentemente perdente. Chiede di rimanere sempre fedelmente nell'amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico. La semplice reazione umana ci inchioda all'occhio per occhio, dente per dente', ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi del male ricevuto".

