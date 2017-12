argentina

Argentina, bimba beve da una pozzanghera: la foto che sta commuovendo il mondo

Una bimba chinata a terra che beve da una pozzanghera per combattere il caldo atroce di mezzogiorno a Posadas...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2017 - 15:15:17 Letto 455 volte

Una bimba chinata a terra che beve da una pozzanghera per combattere il caldo atroce di mezzogiorno a Posadas, capitale della provincia di Misiones, in Argentina. È quanto ritrae un’immagine - scattata da una giornalista di Misiones Online - che sta facendo il giro del mondo e del web e che ha commosso tutti. La bimba fa parte della comunità indigena Mbya, i cui membri vivono di elemosina.

Secondo quanto raccontano i media locali, la giornalista che ha scattato la foto è abituata a scene simili, perché sono frequenti a Posadas. Tuttavia, quel giorno stava camminando lungo le strade della città, ha visto la bimba e ha deciso di immortalare il momento. Ha poi inviato l'immagine a un gruppo di giornalisti dalla redazione per vedere se si potesse "fare qualcosa" per aiutare gli indigeni. Da qui il passaparola. Un altro collega ha condiviso la foto con un gruppo di amici e questi ultimi hanno portato bidoni di acqua ai bimbi e alle loro famiglie che vivono nelle strade della città per dissetarli. Il passaparola ha poi raggiunto alcuni giornali internazionali e da lì la storia della povera piccola che beve dalla pozzanghera ha raggiunto il cuore dei cittadini di tutto il mondo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!