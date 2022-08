musica

Arisa in topless lancia il suo nuovo singolo ''Tu mi perdición''

Arisa provoca in topless sul set del video appena uscito del suo nuovo singolo dal titolo ''Tu mi perdición''.

Arisa è sempre più audace e sexy. La cantante, che ha compiuto 40 anni pochi giorni fa, ha pubblicato uno scatto bollente in cui appare in topless, col seno coperto dalle mani e un paio di slip color carne effetto nude look. L'artista si trova sul set del video appena uscito del suo nuovo singolo dal titolo "Tu mi perdición", pezzo cantato tutto in spagnolo e con il quale ha già registrato un grande successo.

Vestita con un corpetto dalla scollatura audace, un mantello e pantaloni a vita bassa tutto in pizzo rosso, con i lunghi capelli scuri intrecciati, nella clip del singolo Arisa si trasforma in una sorta di odalisca/piratessa, un personaggio quasi fiabesco che si aggira in un paesaggio desertico. Sexy, provocante e bellissima come non mai.

Nella didascalia degli scatti condivisi sui social una frase tratta dalla canzone, a sottolineare la nuova consapevolezza raggiunta e la rinascita avvenuta dopo una dolorosa delusione d'amore: "Ti ordino di uscire dai miei pensieri, hai giocato sporco con i miei sentimenti per raggiungere i tuoi scopi.

Pagherai per ogni lacrima che ho versato e l'amore che ti ho dato tornerà.

Non sei altro che un bugiardo. Risorgerò una donna nuova con dentro la tua memoria, come segno ardente di ciò che non vorrò più nella mia vita. Sei la mia rovina, la mia rivelazione...", scrive la cantante.

