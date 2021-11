Arisa nuda

Arisa tutta nuda sfoggia la sua ''morbida felicità'', social in tilt

Arisa lancia il suo ennesimo messaggio di body positivity e annuncia il suo disco in arrivo il 26 novembre.

19/11/2021

Arisa lancia il suo ennesimo messaggio di body positivity e annuncia il suo disco "Ero romantica", in arrivo il 26 novembre, condividendo uno scatto, che, in poche ore, ha letteralmente mandato i social in tilt:

"C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta.

E intanto vi ricordo che il 26 Novembre esce il mio nuovo album "Ero romantica".

Pubblicità nuda e cruda.

Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni.

Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore".

Nuda, sensuale e provocante come non mai. L'artista si è trasformata in una agguerrita paladina della body positivity, orgogliosa di mostrare la sua esplosiva femminilità ai suoi oltre 900mila follower che hanno riempito di like e commenti anche questa ulteriore foto bollente!

