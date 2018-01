inghilterra

Aristocratica inglese si suicida e lascia la sua eredità ai senzatetto

Si è tolta la vita a 80 anni, dopo una diagnosi, poi rivelatasi errata, di Parkinson.

15/01/2018

Si è tolta la vita a 80 anni, dopo una diagnosi - poi rivelatasi errata - di Parkinson. Ma a sconvolgere i familiari della vedova del conte di Lucan è stato anche il testamento lasciato dall’aristocratica inglese, che non ha voluto lasciare nulla ai suoi figli e ai nipoti, preferendo invece donare tutto a chi avrebbe avuto davvero bisogno delle sua fortuna: i senzatetto.

Il corpo di Lady Lucan era stato trovato senza vita nella sua casa di Westminster, al centro di Londra, il 26 settembre del 2017, dopo che l'anziana si era preparata un mix di droga e alcol. A quattro mesi dal suicidio, la figlia Camilla ha raccontato ai media britannici che i parenti hanno provveduto all'apertura del testamento e che le ultime volontà della contessa sono state quelli di donare il suo intero e cospicuo patrimonio alla onlus Shelter che si occupa appunto della cura di chi una casa non ce l'ha più.

L'ammontare della somma data in beneficenza dalla duchessa non è stato diffuso, ma di certo non si tratta di pochi spiccioli: solo le sue dimore nel quartiere londinese di Belgravia valgono milioni di sterline, benché i suoi amici avessero l'impressione che la donna cercasse di risparmiare il più possibile su tutto negli ultimi tempi. "Attualmente ci sono circa 300 mila persone nel Regno Unito che non hanno una casa" fa sapere un portavoce della fortunata associazione Shelter. "La donazione di Lady Lucan ci aiuterà davvero molto nel tentativo di garantire protezione ad ognuno di loro, le siamo grati".

Veronica Duncan (questo il vero nome della donna) ha deciso di porre fine alla sua vita dopo essersi diagnosticata il morbo di Parkinson, ma i medici che hanno effettuato l'autopsia non hanno trovato tracce della malattia.

Fonte: Huffpost

