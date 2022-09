musica

Arriva il ciclone coreano Blackpink: vendute un milione di copie in un giorno

Il disco arriva accompagnato dal videoclip dal sapore cinematografico del nuovo singolo ''Shut Down'', che in poche ore ha già totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni.

La girl band coreana Blackpink ha pubblicato "Born Pink", uno degli album internazionali più attesi dell’anno. Il disco arriva accompagnato dal videoclip dal sapore cinematografico del nuovo singolo "Shut Down", che in poche ore ha già totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni.

Le nuove 8 tracce delle regine del k-pop sono variegate, dalle chitarre orientali alle ballate dolci, passando per brani urban-pop e sonorità dance anni 80. A poco più di cinque anni dagli esordi, Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé hanno ottenuto responsi record in tutto il globo con la loro musica. Le Blackpink sono le artiste con il maggior numero d'iscritti al loro canale YouTube, la girl band con un disco alla posizione più alta negli ultimi 10 anni e la prima girl band coreana in assoluto a cantare al Coachella. E sono anche l’unico gruppo femminile a essere apparso sulla copertina di Rolling Stone, dopo Destiny’s Child e Spice Girls, con le quali condividono molto per quanto riguarda lo spirito imprenditoriale commerciale: una macchina da successo.

Il nuovo disco delle Blackpink è stato anticipato dal primo singolo “Pink Venom”, arrivato alla #1 della Billboard Global 200 e alla #1 della classifica Spotify globale, accumulando 7,9 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore. Il videoclip ha battuto il record su YouTube con oltre 90,4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore (attualmente a quota 300 milioni). Con questi numeri la band sudcoreana ha infranto il record per la più grande uscita per delle artiste femminili (band o soliste) in questa decade e il terzo più alto debutto nelle prime 24 ore di tutti i tempi.

