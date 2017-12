usa

Attacco a New York, Trump: ''Pena di morte per i terroristi''

Donald Trump, dopo l'attentato di New York, sollecita il Congresso a riformare le leggi sull'immigrazione ''per proteggere il popolo americano''...

Donald Trump, dopo l'attentato di New York, sollecita il Congresso a riformare le leggi sull'immigrazione "per proteggere il popolo americano". "L'America - ha spiegato - deve correggere il suo lassista sistema sull'immigrazione, che consente a troppe persone pericolose di entrare nel nostro Paese". In particolare Trump chiede di mettere fine alla "catena migratoria", che consente l'ingresso negli Usa grazie ad ampi legami di parentela.

Il presidente Usa chiede inoltre ai parlamentari di agire sulle altre proposte della sua amministrazione per rafforzare la sicurezza domestica, incluso l'aumento del numero degli agenti per l'immigrazione, il potenziamento dei loro poteri di arresto e detenzione, e di mettere fine alle frodi e agli abusi nel sistema che si occupa dell'immigrazione.

"Coloro che vengono condannati per essere stati coinvolti in atti di terrorismo meritano le pene più severe previste dalla legge, inclusa la pena di morte nei casi appropriati", ha quindi aggiunto Trump. "L'America deve sempre rimanere salda contro il terrorismo e l'estremismo, garantendo che le nostre grandi istituzioni possano affrontare tutti i malvagi atti di terrore", osserva.

L'autore dell'attentato di New York è un 27enne originario del Bangladesh e il governo del Paese del sud-est asiatico ha condannato l'attacco. "Il Bangladesh è impegnato nella sua conclamata politica di tolleranza zero contro il terrorismo, e condanna il terrorismo stesso e l'estremismo violento in ogni forma o manifestazione ovunque nel mondo, compreso l'incidente di lunedì a New York", ha comunicato il governo in una nota.

