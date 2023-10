Attacco Israele, Tajani: ''Al lavoro per il rientro dei connazionali''Attacco Israele, Tajani: ''Al lavoro per il rientro dei connazionali''

Israele

''La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo'', scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"In partenza in direzione Firenze per gli Stati Generali della diplomazia culturale. Al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

In partenza direzione Firenze per gli Stati Generali della diplomazia culturale. Al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del Governo. pic.twitter.com/z2PM5NBJqi — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 9, 2023

