Attentato a Istanbul

Attentato a Istanbul, Tajani: ''Non risultano italiani coinvolti nell'esplosione''

A Istanbul non risultano italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2022 - 00:04:00 Letto 722 volte

A Istanbul non risultano italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo la deflagrazione avvenuta in una via molto affollata della città turca. "Immagini terribili da Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto su Twitter: "Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l'attentato subito e la morte di cittadini innocenti".

L'attentato a Istanbul è stato opera di "una donna kamikaze". Lo ha reso noto il vicepresidente turco Fuat Oktay. "Lo consideriamo un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che, secondo le informazioni preliminari, sarebbe una donna", ha aggiunto.

Immagini terribili da #Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali.@ItalyMFA — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 13, 2022

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!