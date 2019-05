pacco bomba

Attentato terroristico a Lione, una bambina ferita

Un uomo in bicicletta è sospettato di aver depositato il pacco bomba a Lione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2019

Un'esplosione, probabilmente un pacco bomba, ha causato almeno 8 feriti tra cui una bimba di otto anni questo pomeriggio nel centro di Lione, in Francia: è quanto riferiscono i media francesi.

Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore di Lione. Un uomo in bicicletta è sospettato di aver depositato il pacco bomba a Lione. È attivamente ricercato dalla polizia: è quanto riferisceBfm-Tv.

La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha preso in carico l'indagine. Secondo20 Minutes, l'esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nell'ipercentro di Lione. Un'informazione confermata dalla Préfecture du Rhône, la polizia locale, che però, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull'origine dell'esplosione. I pompieri e la polizia sono giunti sul posto.

