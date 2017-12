abusi

Australia, bambini abusati scrivono lettere sulle loro storie: nasce un toccante libro

''Message to Australia'', è il titolo del libro che raccoglie circa 1.300 lettere scritte da altrettante vittime di abusi sessuali infantili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 16:33:51 Letto 482 volte

“Message to Australia”, è il titolo del libro che raccoglie circa 1.300 lettere scritte da altrettante vittime di abusi sessuali infantili. Messaggi strazianti, ma anche ricchi di speranza. La speranza che i bambini non debbano più subire e vivere quell’incubo. “Message to Australia” è il frutto di un’inchiesta di cinque anni della Royal Commission australiana, commissione istituita nel 2013 per indagare sulle accuse di abusi sessuali e fisici avvenuti in decine di istituzioni in Australia, tra cui scuole, circoli sportivi e organizzazioni religiose.

La Royal Commission ha tenuto più di 8mila sessioni private con le vittime. Dopo aver raccontato le loro storie, i “sopravvissuti” sono stati invitati a scrivere dei messaggi. La raccolta di questi messaggi ha dato vita al libro. Molte delle lettere sono scritte a mano e raccontano i traumi vissuti. “Nessun bambino dovrebbe mai subire abusi da parte di nessuno. Il dolore non andrà mai via, né il ricordo”, si legge in una di queste. Ma i temi dominanti, in realtà, sono il sollievo e la gratitudine. Tantissimi i ringraziamenti dei "sopravvissuti" ai commissari per aver ascoltato le loro testimonianze con empatia. Senza giudicare. Molti di loro non avevano mai raccontato la loro storia e, grazie a questo progetto, sono riusciti a liberarsi e a “guarire”.

A sua volta, Peter McClellan, presidente della commissione, ha voluto ringraziare le vittime per aver raccontato le loro storie. “I sopravvissuti meritano i ringraziamenti di tutta l’Australia”, ha detto. Il report finale dell’inchiesta verrà consegnato al governatore generale dell’Australia il 15 dicembre.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!