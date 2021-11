lockdown Austria

Austria, da lunedì lockdown generale: Obbligo vaccino da febbraio

In Austria un altro lockdown nazionale a partire da lunedì prossimo e renderà il vaccino contro il Covid obbligatorio a partire da febbraio.

19/11/2021

In Austria un altro lockdown nazionale a partire da lunedì prossimo e renderà il vaccino contro il Covid obbligatorio a partire da febbraio. Lo ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schellenberg annunciando nuove misure per contrastare la nuova ondata di Coronavirus. Secondo gli ultimi dati in Austria l'incidenza è arrivata ad mille casi ogni 100mila abitanti. Il governo ha detto che il nuovo lockdown potrà durare tra i 10 ed i 20 giorni.

Come ha spiegato il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, la regola 2G - che consente una serie di attività solo a vaccinati e guariti - non ha prodotto un sufficiente rallentamento dei contagi. Per questo, "il lockdown di 3 settimane" è necessario. "Si tratta pur sempre di un'imposizione, ma è lo strumento più affidabile", ha detto il ministro, come riferisce il Wiener Zeitung. Secondo i media, scuole e asili rimarranno aperti.

Il governo potrebbe spingere per una revisione delle linee guida del piano di vaccinazione: non è escluso che la terza dose venga autorizzata a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, soprattutto per chi ha ricevuto vaccini a vettore virale. Parallelamente, verranno introdotte modifiche al Green pass, con controlli più stringenti e sanzioni più severe. Si profila in tempi brevi l'avvio dell'iter legislativo per l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione nel primo trimestre del 2022: la data indicata dai media è il primo febbraio, ma è possibile che il piano si sviluppi per fasi e per fasce anagrafiche.

Fonte: Adnkronos

