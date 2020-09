Youtuber

Baby Youtuber spopola sul web con un brano dedicato a Sanremo: oltre 9 milioni di visualizzazioni

La youtuber di 8 anni di origine ucraina ma abitante in provincia di Pavia ha dedicato un video a Sanremo, totalizando oltre 9 milioni di visualizzazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2020 - 10:10:54 Letto 409 volte

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il presidente della Confcommercio, Andrea di Baldassarre, hanno consegnato una targa ad Amelia Popovic (in arte, Ameli) la youtuber di 8 anni di origine ucraina ma abitante in provincia di Pavia che ha dedicato un video a Sanremo, totalizando oltre 9 milioni di visualizzazioni.

Il testo della canzone è stato composto durante il lockdown, mentre le riprese sono state girate all'inizio dell'estate. La giovane artista è stata accompagnata dai genitori.





“Ti abbiamo invitata qui – ha detto il sindaco di Sanremo, Biancheri – per dirti grazie perché con la tua semplicità, con la tua voce hai reso a Sanremo un enorme favore. Pensa quanti soldi spendiamo per farci promozione e tu in un attimo e con poche risorse sei diventata la nostra testimonial con questo video”.

“Durante il lockdown ci mancava tantissimo il mare – spiega Malivina Popovich la mamma di Amelì – con mio marito abbiamo pensato a qualcosa di divertente per i bambini e così abbiamo pensato ad una canzone da dedicare al luogo che piace di più ad Amelì, cioè Sanremo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!