Claudio Baglioni

Baglioni ''Al Centro''

Ieri sera alle 21.15 su Rai 1 è andato in onda in diretta dall’Arena di Verona 'Al Centro' il concerto di Claudio Baglioni che celebra 50 anni di carriera: 33 grandi successi disposti in scaletta in ordine cronologico...

di Francesca De Luca | Pubblicata il: 16/09/2018 - 16:48:04 Letto 385 volte

Ieri sera alle 21.15 su Rai 1 è andato in onda in diretta dall’Arena di Verona “Al Centro” il concerto di Claudio Baglioni che celebra 50 anni di carriera: 33 grandi successi disposti in scaletta in ordine cronologico da “Questo piccolo grande amore” del ’72 a “Con voi” del 2013.

Durato oltre tre ore, “Al Centro” è stato uno spettacolo straordinario inserito in un contesto unico come quello dell’Arena di Verona, dove al centro del palco un affascinante, statuario ed instancabile Claudio Baglioni con la sua inseparabile chitarra ha interpretato canzoni dagli inizi negli anni ’70 fino ai grandi successi degli anni 80, degli anni 90 e fino ad oggi; insieme a lui cinque grandi meravigliose coriste ed uno straordinario corpo di ballo che con le coreografie mozzafiato create dal grande Giuliano Peparini ha regalato emozioni su emozioni, a volte accerchiando Baglioni o incorniciandolo e spesso sollevandolo sopra tutti da una serie di pedane mobili.

E poi chitarre, fiati, percussioni, sax, violini, batteria, pianoforte, tripudio di suoni, luci e colori.

Serata straordinaria e pezzi stupefacenti che ci hanno regalato , un tuffo nel passato con una sequenza di brani che hanno permesso di creare un arco emotivo, che ha attraversato e potenziato le nostre esperienze ed i ricordi di quando, ricchi di spensieratezza, ci sentivamo al centro del mondo carichi di speranze, ideali e sogni da realizzare per una vita meravigliosa tutta da godere attimo per attimo.

Claudio ha fatto cantare a squarciagola il suo pubblico dell’Arena di Verona e quello a casa con pietre miliari come Amore bello, Io me ne andrei, E tu, Poster, Sabato pomeriggio, Questo piccolo grande amore, Porta Portese, Con tutto l’amore che posso, Quante volte, Solo, Un po’ di più, E tu come stai, Strada Facendo, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di te e di me e tante altre ancora, impossibile non cantarle perché fanno parte dell’immaginario collettivo. Nel palco, disposto eccezionalmente “Al centro”, come vuole il titolo dello spettacolo Baglioni ha dato tutto se stesso, spendendo energie e regalando sorrisi tra il tripudio del pubblico che ha occupato tutte le gradinate; la band che lo ha accompagnato composta da 22 elementi si è disposta in buche ai quattro angoli del palco ma in alcuni pezzi fiati e chitarre hanno suonato ai lati del palco; solo le coriste spesso hanno raggiunto il cantante al centro.

Baglioni è stato protagonista assoluto ed indiscusso di questo straordinario Kolossal trasmesso da RAI 1 e dopo tanto tempo anche se a malincuore ieri sera ho affermato che sarò meno adirata quando andando a pagare la prossima bolletta della luce, verserò la rata del canone RAI.

Francesca De Luca

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!