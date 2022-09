MetadUrso

Barbara D'Urso sbarca nel Metaverso e lancia il MetadUrso

Un palcoscenico virtuale, all'interno di un'esclusiva stanza su Spatial a lei dedicata, di cui sarÓ la padrona di casa sotto forma di avatar.

09/09/2022

Un palcoscenico virtuale, all'interno di un'esclusiva stanza su Spatial a lei dedicata, di cui sarà la padrona di casa sotto forma di avatar. "Chi di voi stasera sarà nel MetadUrso?" scrive sui social: "Io mi sto preparando! Potrò parlare dal vivo con voi! Sono la prima a provare questo esperimento e sono super emozionata...". Il lancio è previsto per le 19.30 di giovedì 8 settembre e i 70 posti disponibili sono già andati esauriti. Non è ancora chiaro di cosa si tratti veramente, ma quel che è certo è la conduttrice si proclama pioniera di un vero e proprio esperimento di spettacolo interamente digitale, in un mondo virtuale e parallelo.

Nelle storie su Instagram, a poche ore dall'inizio, la conduttrice mostra la sorella Fabiana con tanto di oculus, il visore da gaming, conferma che tutto è pronto per l'ingresso nel MetadUrso.

"Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà 'Meta d'Urso'". Così la conduttrice lo ha annunciato al Festival della Tv di Dogliani, dove ha anche raccontato di avere ricevuto dalla Luiss business school un incarico di docenza su social e tv. "Sono la prima - dice D'Urso - a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un'altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Barbara D'Urso

