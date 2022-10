coppie vip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: bacio appassionato in ascensore

La showgirl sudamericana continua a postare momenti idilliaci insieme al marito con cui ha rischiato per ben due volte di separarsi.

Pillole d’amore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl sudamericana continua a postare momenti idilliaci insieme al marito con cui ha rischiato per ben due volte di separarsi, ma con cui è sempre risbocciata la passione. Tant’è che le carte del divorzio non sono mai approdate in tribunale, nascoste in un cassetto e superate. Dopo la fuga romantica a Londra, ecco spuntare sui social altri siparietti d’amore.

Quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in questo momento di grandi separazioni vip, pare la famiglia perfetta. Immagini di passione mescolate a momenti intimi riempiono le pagine social della showgirl argentina. L’ex ballerino si limita a foto d’autore e piccoli scorci in cui mostrare la sua donna con parsimonia quasi a volerla proteggere da sguardi indiscreti.

