backstage hot

Belen Rodriguez versione hot per Jadea

La testimonial Belen Rodriguez, sta realizzando in Puglia un backstage hot per Jadea

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 13:11:39 Letto 376 volte

Si sta realizzando in Puglia un backstage hot per Jadea la cui testimonial Belen Rodriguez incanta con i suoi sguardi languidi e sensuali, il suo corpo statuario e le sue curve sinuose.

Calda passione quindi per la collezione da sogno di intimo autunno/ inverno 2018/19 e Belen sa come far sognare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!