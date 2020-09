televisione

Benedetta Parodi torna su La7 con un nuovo cooking show ''Senti chi mangia''

Al via dal 14 settembre su La7, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17, Senti chi mangia, nuovo cooking show condotto da Benedetta Parodi.

Al via dal 14 settembre su La7, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17, Senti chi mangia, nuovo cooking show condotto da Benedetta Parodi che racconterà in ogni puntata una sfida ai fornelli. Per Benedetta un debutto alla guida di un nuovo format, ma anche un ritorno su La7 a distanza di quasi 11 anni dal suo esordio con ''I menù di Benedetta'', che ha avuto grande successo sia in tv che sul web.

Due chef professionisti, Felix Lo Basso ed Eugenio Boer, e due sfidanti volenterosi ma negati in cucina, dovranno preparare un piatto gourmet da presentare al giudice Andrea Grignaffini, critico dell'Espresso e palato esigente e curioso, che decreterà il vincitore della puntata. Gli chef guideranno nella preparazione i due sfidanti tramite l'uso di un auricolare e attraverso un monitor senza poter intervenire al vivo. Chi riuscirà a preparare meglio la ricetta che porterà alla vittoria finale? In una scenografia allestita con due cucine, un set completo di ogni utensile e una grande dispensa da cui attingere gli ingredienti, Benedetta coordinerà la gara che terminerà con il successo di uno dei due concorrenti.

Al termine della puntata la conduttrice si dedicherà alla sua passione: cucinare. Per farlo andrà tra i banchi dei due concorrenti, raccoglierà gli ingredienti rimasti e realizzerà una portata originale, insegnando come si può fare un'ottima pietanza inserendo pochi elementi basilari. Un modo per trasferire un elemento etico e di cura per il cibo, inedito finora, nei cooking show.

