musica

Benji, debutto da solista con California: uscirà il 26 febbraio

Si chiamerà ''California'' il primo album da solista di Benji e sarà solo la parte numero uno ''di un album a due anime''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2021 - 09:48:28 Letto 393 volte

"Quando ho visto la copertina, mi sono detto: impensabile, faccio un disco da solo". E' stata questa la prima reazione che ha avuto Benji (che ora si firma B3N), quando ha avuto in mano il suo disco, il primo da solista dopo l'addio al duo dei record con Fede.

Si intitola California e uscirà il 26 febbraio, "la prima metà di un album a due anime", come ha scritto in un post su Instagram, lasciando immaginare un secondo capitolo già in cantiere e pubblicando anche la foto della tracklist che comprende sei brani.

"Quando vedo le cose che prendono veramente forma, le cose finali che vanno davanti agli occhi del pubblico, mi rendo conto che sta succedendo veramente. La mia vita sta prendendo questa piega qua", ha aggiunto.

Fonte: Ansa

