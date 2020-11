Beyoncè ha ottenuto nove candidature ai Grammy Award

Grammy Award

E' il giorno di Beyonce' ai Grammy: la cantante di "Halo" ha ottenuto ben nove candidature per i premi piu' ambiti per la musica che saranno annunciati in diretta da Los Angeles sulla Cbs il 31 gennaio col comico Trevor Noah del "Daily Show" a fare gli onori di casa.

Dua Lipa, Roddy Ricch e Taylor Swift hanno ottenuto sei candidature ciascuno davanti alle quattro di Justin Bieber, DaBaby, Billie Eilish e Megan Thee Stallion.

Fonte: Ansa

