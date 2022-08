Bianca Atzei, ecografia con sorpresa: il futuro bebè fa le ''corna''

Bianca Atzei

Bianca Atzei, ecografia con sorpresa: il futuro bebč fa le ''corna''

Durante un controllo ecografico della sua gravidanza il futuro bebč si č mostrato in una curiosa e bizzarra posizione, con la manina che sembra fare un gesto inequivocabile.

Bianca Atzei è in attesa dell'arrivo del primogenito insieme al compagno Stefano Corti. Durante un controllo ecografico della sua gravidanza il futuro bebè si è mostrato in una curiosa e bizzarra posizione, con la manina che sembra fare un gesto inequivocabile: le "corna". il particolare ha suscitato l'ironia della coppia. "Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?", si è chiesto il futuro papà sui social.

Nel dialogo pubblicato nelle storie Instagram Stefano Corti rimane scherzosamente perplesso, dialogando con Bianca Atzei: "Scusami, non c’è un ca..o da ridere te lo dico!" esclama mentre la cantante ride di gusto. E intanto il post della coppia riceve una pioggia di commenti che simpatizzano con il futuro bebè.

