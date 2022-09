Guerra Ucraina-Russia

Biden a Draghi e altri leader: ''Continuare il sostegno all'Ucraina''

Il presidente Usa Joe Biden ha sottolineato ''l'importanza del continuo sostegno internazionale all'Ucraina''.

Pubblicata il: 09/09/2022

Nel corso di una videoconferenza con i leader dei Paesi alleati, il presidente Usa Joe Biden ha sottolineato "l'importanza del continuo sostegno internazionale all'Ucraina", compresi gli aiuti militari ed economici e la "sostenuta imposizione" di costi alla Russia. Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando come i leader abbiano discusso anche "dell'uso dell'energia come un'arma" da parte della Russia e la necessità di un "ulteriore coordinamento per garantire forniture di energia sostenibili e a costi ragionevoli all'Europa".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

