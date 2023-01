Martin Luther King

Biden ricorda Martin Luther King: ''Il suo sogno non ancora realizzato''

''L'anima dell'America è essere tutti uguali la sacra affermazione per cui ha dato la vita'', ha detto Joe Biden.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2023 - 00:05:00 Letto 742 volte

"Un combattente non violento, che lottava per la giustizia". Così il presidente Joe Biden nella messa celebrativa in ricordo di Martin Luther King, il leader dei diritti civili per gli afroamericani ucciso nel '68. Alla Ebenezer Baptist Church, la chiesa in cui predicava, Biden ha ribadito "l'impegno a seguire la sua strada".

"L'anima dell'America è essere tutti uguali - ha scandito - la sacra affermazione per cui ha dato la vita". E conclude: "Il suo sogno non ancora realizzato".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!