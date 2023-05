Bilaterale Italia-Giappone

Bilaterale Italia-Giappone, Meloni a Kishida: ''Fondamentale la stretta cooperazione''

''Momento difficile, lavoriamo insieme al Giappone'', ha detto presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Hiroshima, ha tenuto un incontro con il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, in occasione del Vertice G7 in programma dal 19 al 21 maggio.

L'Italia sarà il prossimo presidente del G7, e per questo, per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è "ancor più fondamentale" che la cooperazione tra il nostro Paese e il Giappone, attuale presidente, "sia molto stretta", soprattuto "in un anno non facile".

Italia e Giappone, ha chiarito, sono "due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme ai leader del G7, in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica".

Nel darle il benvenuto, il premier giapponese ha espresso le condoglianze per le vittime del maltempo in Emilia Romagna.

