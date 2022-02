bonus edilizia

Bonus edilizia prorogato fino al 2024: nuove opportunità per i progetti di ristrutturazione

Il nuovo bonus edilizia è stato prorogato fino al 2024, una grande occasione per chi vuole ristrutturare la propria casa senza spendere cifre da capogiro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2022 - 09:02:42 Letto 494 volte

Il nuovo bonus edilizia è una grande occasione per chi vuole ristrutturare la propria casa senza spendere cifre da capogiro; si può infatti riavere indietro parte della spesa semplicemente approfittando dei nuovi incentivi previsti dallo Stato. Trova le migliori imprese edili presenti sul territorio e approfitta dei nuovi bonus pensati per chi desidera cambiare qualcosa della propria casa o portarsi avanti con i lavori di ristrutturazione! Bonus prorogati fino al 2024, per agevolazioni fiscali di cui beneficiare nel corso di quest'anno e nei prossimi anni, un'occasione davvero unica per sostenere interventi anche complessi e costosi, che non si potrebbero fare altrimenti o che si stanno rimandando da diverso tempo. Trovare un'impresa edile nella zona preferita richiede tempo, e avere un aiuto per selezionare e poi prenotare i migliori professionisti presenti sul mercato, con l'aiuto di internet, non è difficile.

Bonus edilizia: cosa c'è da sapere!

Tuttofare specializzati e imprese edili disponibili per portare a compimento i lavori? Facili da trovare effettuando una ricerca sul web, per realizzare interventi di ristrutturazione e di restauro, come previsto dal nuovo bonus promosso dallo Stato per l'edilizia. Risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia intesi come detrazione per i lavori da effettuare su fabbricati, e realizzati da imprese di ristrutturazione, di costruzione immobiliare e da cooperative edilizie, con una detrazione che va suddivisa in 10 rate all'anno. Chi decide di usufruire del bonus potrà scegliere tra un contributo, ovvero uno sconto sulla cifra da spendere, che viene anticipato dai fornitori che hanno fatto gli interventi e viene recuperato da questi sotto forma di imposta, oppure una cessione del credito di imposta con la possibilità di una successiva cessione ad altri soggetti, inclusi altri intermediari finanziari e istituti di credito.

Come scegliere l’impresa edile per il tuo progetto

Diventa di vitale importanza trovare un'impresa che non sia troppo distante dal luogo in cui si devono realizzare gli interventi, e dato che internet ormai consente di trovare rapide soluzioni, effettuare una ricerca capillare distinguendo zona per zona permette di conoscere in tempo reale la disponibilità dei professionisti e dell'impresa da contattare. Se cerchi la qualità, allora dovrai trovare dei feedback che ti assicureranno un ottimo rapporto qualità/ prezzo, assicurati inoltre che la ditta da te selezionata ti raggiunga per effettuare dei sopralluoghi accurati e completi, e ti rilasci un preventivo chiaro e dettagliato in ogni suo aspetto. Le ditte serie diranno subito se riscontrano delle situazioni difficili, o se i lavori non si possono effettuare per qualsiasi motivo, mettendosi a completa disposizione del cliente: chiarezza, puntualità, precisione e affidabilità saranno le caratteristiche dell'impresa ideale da coinvolgere nei lavori di ristrutturazione previsti dal nuovo bonus per l'economia.

Alcuni consigli prima di modificare la propria casa

Prima di cominciare con i lavori sarà utile considerare diversi aspetti. Sicuramente sarà necessario definire i lavori che devono essere considerati come prioritari. In questo modo si potranno realizzare per primi quei lavori che sono realmente necessari, soprattutto se si tratta di lavori più impegnativi e che quindi richiedono più tempo. Sarà importante pensare anche a cosa si ha effettivamente bisogno nella propria casa, senza focalizzarsi troppo sulle tendenze del momento. Inoltre potrebbe essere interessante aggiungere nuove tecnologie, per aggiungere valore all'immobile e renderlo eventualmente più commerciabile. Infine, se non si ha voglia di realizzare un intervento di ristrutturazione totale è possibile focalizzarsi su come migliorare l’illuminazione, che è davvero capace di cambiare l’aspetto di una stanza. Per qualsiasi decisione è comunque consigliato affidarsi a degli esperti del settore in modo da essere indirizzati verso ciò che è meglio per il proprio progetto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!