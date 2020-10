Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale, vuole custodia congiunta dei figli

Pitt-Jolie in tribunale

Brad Pitt vuole la custodia congiunta dei figli e porta Angelina Jolie in tribunale.

Brad Pitt vuole la custodia congiunta dei figli e porta Angelina Jolie in tribunale. Ex marito e moglie saranno di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt. L'ultimo accordo risale al 2018 ma non ha funzionato.

"Brad chiede che ci sia e resti una custodia congiunta - ha detto una fonte ad Entertainment Online -. Angelina vuole essere giusta quando si tratta della custodia. E' molto precisa con i figli e Brad ha grandi speranze che si riuscirà a farla funzionare perché entrambi credono nell'importanza di avere due genitori".

Sempre secondo la fonte Brad è stato rispettoso del ruolo di genitore di Angelina anche se non è d'accordo su tutto tuttavia sa che l'attrice adora i figli e vuole il meglio per loro. Ma sa (Pitt) anche che è necessaria la sua presenza e reclama il suo tempo con loro.

