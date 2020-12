musica

Brani più ascoltati su Spotify Italia nel 2020: incoronati Tha Supreme ed Elodie

Il giovane rapper e produttore tha Supreme per gli uomini ed Elodie per le donne: sono gli artisti italiani piu' ascoltati su Spotify nel 2020.

Il giovane rapper e produttore tha Supreme per gli uomini ed Elodie per le donne: sono gli artisti italiani piu' ascoltati su Spotify nel 2020. E' la fotografia scattata da Wrapped 2020, con cui Spotify svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito quest'anno, reso complicato dall'emergenza Covid.

Dall'analisi dei 320 milioni di utenti della piattaforma nata nel 2008, emerge come a livello globale, con oltre 8.3 miliardi di stream, in assoluto l'artista piu' 'streammato' dell'anno e' il rapper portoricano Bad Bunny che piazza anche il suo YHLQMDLG come album del 2020 con piu' di 3.3 miliardi di stream. Sul podio con lui Drake, secondo, e J Balvin terzo. Seguono seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd, la cui canzone 'Blinding Lights' e' regina dell'anno con oltre 1,6 miliardi di stream. Sempre nel mondo, continua il regno di Billie Eilish tra le artiste femminili di Spotify, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. Quarta Dua Lipa e quinta Halsey.

In Italia la fanno da padroni gli artisti nostrani, meglio se rapper o trapper. Nella cinquina dei preferiti, dietro tha Supreme (che vanta anche il maggior numero di stream per l'album 23 6451), troviamo Sfera Ebbasta, che ha appena stabilito nuovi record italiani e internazionali con il suo album 'Famoso'. Poi seguire Marracash, Gue Pequeno e Geolier (quest'ultimo e' l'artista piu' ascoltato in streaming nella sua regione, la Campania, l'unica in cui tha Supreme non e' il numero uno in classifica). Ma e' Irama a conquistare il titolo per la canzone piu' ascoltata dell'anno con Mediterranea, seguita da Good Times di Ghali e da M' Manc di Shablo (con Geolier e Sfera Ebbasta). Poi A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena e 'blun7 a swishland di tha Supreme. Tra le donne Elodie e' la regina indiscussa. L'artista romana, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili, e' l'unica presente nella Top200 Italia con tre brani: la sua Guarana' e i duetti Ciclone di Takagi e Ketra e Parli Parli di Carl Brave. L'album This is Elodie, certificato disco d'oro, ha superato i 360 milioni di stream ed e' l'album di una donna piu' venduto del 2020 nel nostro Paese. I tre artisti internazionali piu' ascoltati in Italia sono Ozuna (16/o posto), J Balvin (18/o) e Travis Scott (19/o). Mentre a livello globale gli artisti italiani piu' ascoltati del 2020 sono Meduza e Laura Pausini. Wrapped 2020 ha individuato anche, a livello globale, la playlist editoriale piu' popolare su Spotify nel 2020: con piu' di 27 milioni di followers, e' Today's Top Hits.

Cosi' come The Joe Rogan Experience lo e' tra i podcast, dove al quarto posto figura quello dell'ex first lady Michelle Obama, The Michelle Obama Podcast. In Italia la playlist editoriale piu' seguita, con piu' di 1 milione di follower, e' Top Hits Italia, mentre tra i Podcast emerge Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal.

Fonte: Ansa

