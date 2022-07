musica

Britney Spears è tornata alla musica: in arrivo duetto con Elton John

Britney Spears e Sir Elton John insieme per un duetto esplosivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2022 - 10:47:46 Letto 764 volte

Britney Spears e Sir Elton John insieme per un duetto esplosivo. La notizia arriva dalle pagine di Page Six e Tmz che confermano che la principessa del pop è finalmente tornata in sala di registrazione. E non da sola. Nei giorni scorsi si sarebbe incontrata nientemeno che con la leggenda del pop per incidere una nuova versione di Tiny Dancer, hit di Elton, che potrebbe uscire già il prossimo mese.

Le registrazioni sarebbero avvenute a Beverly Hills nello studio del produttore Andrew Watt. Un incontro tenuto finora segreto, ma che potrebbe davvero segnare il ritorno di Britney nell'industria musicale... in pompa magna.

Il singolo dovrebbe far parte di un Greatest Hits, ma ancora non c'è stata nessuna conferma né da parte dei rappresentanti della Spears, né dalla Universal Music, che sembrerebbe essere l'etichetta del brano.

Page Six riferisce, citando fonti certe: "E' stata un'idea di Elton di cui Britney è una grande fan. Hanno registrato un remix di Tiny Dancer, un duetto completo ed è incredibile". E ancora: "Britney era in studio a Beverly Hills la scorsa settimana con Elton per una sessione di registrazione segretissima supervisionata dal super-produttore Andrew Watt".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!