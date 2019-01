Sanremo 2019

Bufera su Baglioni, fuori da Sanremo?

Le parole pro migranti rischiano di costare caro al direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni: il suo attacco alla linea di Matteo Salvini non è piaciuto alla nuova direttrice di RaiUno.

10/01/2019

Bufera su Claudio Baglioni. Le parole pro migranti rischiano intatti di costare caro al direttore artistico della kermesse: il suo attacco alla linea di Matteo Salvini non è piaciuto alla nuova direttrice di RaiUno, che - racconta La Stampa - sarebbe già pronta a "licenziarlo".

Indipendentemente dagli ascolti che raggiungerà nell'edizione che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio, infatti, è difficile che l'artista venga riconfermato per una terza stagione.

I collaboratori di Teresa De Santis ne sono certi: almeno finché ci sarà lei alla guida di RaiUno, Baglioni può scordarsi l'Ariston. Non solo per la predica a favore dell'accoglienza. Ma anche perché, nonostante il cantante sia stimato per la sua caratura artistica, se la scelta fosse stata affidata alla nuova direttrice - che ha ereditato la decisione dalla vecchia gestione - non sarebbe ricaduta su di lui, assicurano.

