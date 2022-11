Caldo

Caldo da record, Oms: ''Nel 2022 almeno15mila morti in Europa''

Il caldo sta causando migliaia di morti in tutta Europa.

Nel 2022, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, almeno 15mila persone sono morte nel Vecchio Continente per cause legate direttamente al caldo. La stima, ancora incompleta, include 4.500 decessi in Germania, quasi 4.000 in Spagna, oltre 3.200 in Gran Bretagna e un migliaio in Portogallo.

Il bilancio delle vittime causate dalle alte temperature, comunque, "dovrebbe aumentare, visto che diversi Paesi hanno riferito di decessi in eccesso legati al caldo", in particolare nell'estate precedente, come dichiarato dal direttore dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in un comunicato.

Caldo "storico" in Spagna. La temperatura media registrata a ottobre di quest'anno nel Paese è stata la più alta mai registrata da quando sono disponibili statistiche in merito (1961): lo riporta il Ministero della Transizione Ecologica di Madrid. Lo scorso mese, la temperatura è stata in media di 18 gradi, cioè 3,6 in più alta rispetto alla media del periodo preso come riferimento (1981-2010). Il precedente era di ottobre 2017, superato ora di 0,8 gradi. "È fondamentale comprendere che ci troviamo in una situazione estrema, che gli effetti del cambiamento climatico sono una realtà e sono necessarie azioni molto più incisive", ha affermato la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica Teresa Ribera.

