Can Yaman e Luca Argentero saranno i protagonisti della serie reboot di ''Sandokan''

Can Yaman e Luca Argentero insieme in ''Sandokan''.

Lux Vide, storica casa di produzione, annuncia un nuovo grande progetto internazionale per il 2021, "Sandokan". Da un'idea del produttore Luca Bernabei, ispirata al popolare Ciclo dei pirati della Malesia, i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari, la serie TV vanta già due nomi d'eccezione nel cast: la star turca Can Yaman (Daydream-Le Ali del Sogno, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ), uomo dell'anno del 2019 per GQ, che vestirà i panni del protagonista e Luca Argentero ( DOC, Mangia Prega Ama, Fratelli Unici) che interpreterà il suo fedele braccio destro Yanez de Gomera.

La serie, scritta da Alessandro Sermoneta (Diavoli, Purchè finisca bene) e Davide Lantieri (Odio l'Estate, I delitti del Barlume), sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, re-immaginando il mondo de Le Tigri di Mompracem in in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come "La Perla di Labuan" Lady Marianna, la cui interprete è ancora inedita.

La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per 8 episodi da 50 minuti ed ha già suscitato l'interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme.

L'inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali, è previsto per l'estate 2021.

