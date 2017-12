aggressione

Cane accusato di aver aggredito una ciclista: assolto dal giudice perché troppo grasso

Una ciclista aveva dichiarato di essere stata aggredita da un cane e di essere stata morsa al polpaccio mentre pedalando in un parco cittadino...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2017 - 09:55:45 Letto 668 volte

Una ciclista aveva dichiarato di essere stata aggredita da un cane e di essere stata morsa al polpaccio mentre pedalando in un parco cittadino, era scesa dalla sua bici, e cercava di salvare il suo cane. Ma il giudice di Manchester ha respinto l’accusa e assolto Mishka, un Alaskan Malamute di 11 anni, perché troppo grasso e quindi incapace di aver commesso il fatto. Mishka, dal peso di 45 chili, secondo il giudice, sarebbe arrivato correndo e ringhiando contro l'altro animale, prima di aggredire la donna.

A salvare cane e padrone dalla condanna, il peso dell'animale, circa 45 chili. "E' morbidamente obeso", come hanno dichiarato i veterinari che hanno firmato la perizia: cammina solo lentamente, perché se corresse rimarrebbe senza fiato, ed è un cane-guida con una buona indole, incapace di mordere chiunque.

Mishka è entrato nella vita dell’84enne Francis cinque anni fa, dopo che l'uomo era stato colpito da ictus e da allora ha perso l'uso della mano sinistra. "Non c'è niente di sbagliato in lui, se non che è in sovrappeso", ha commentato il padrone di Mishka, lodando il suo amore per gli umani e gli altri cani e confermando che ora è a dieta: "Mangia quanto prescritto dal veterinario, deve rincuniare ai miei dolcetti per perdere peso e scendere sotto i 40 chili".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!