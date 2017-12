capelli

Tutte amiamo cambiare colore e taglio di capelli, ma non tutte le acconciature vanno bene per qualsiasi età.

Tutte amiamo cambiare colore e taglio di capelli, ma non tutte le acconciature vanno bene per qualsiasi età. Se abbiamo superato i 40 ecco qualche suggerimento per colore e taglio adatto a noi.

La magia del colore: più avanziamo con l'età, più i colori chiari e dolci ci si addicono. Decisamente no a colori duri e forti come il nero corvino e il rosso acceso, assolutamente sì a colori come il biondo caldo, il nocciola ed il ramato.

Sì alla lunghezza: li abbiamo portati lunghi per una vita, è arrivato il momento di rinunciare? No, a patto che il taglio sia leggermente scalato e che valorizzi il viso. Anche in questo caso, vince la naturalezza: no a capelli perfettamente lisci e piastrati, sì a un look leggermente ondulato o riccio.

Lunghezza media: se non ci sentiamo a nostro agio con i capelli troppo corti o con quelli troppo lunghi, val la pena di scegliere la via di mezzo. La lunghezza media è perfetta per donne di qualsiasi età, a maggior ragione dopo gli "anta". Qui la sapienza del parrucchiere fa la differenza: i capelli infatti devono armonizzarsi con il viso ed essere proporzionati ai lineamenti. Per un viso tondo il long bob mosso o un taglio scalato saranno perfetti, per un viso più triangolare scegliamo un semplice carré liscio o mosso, se il viso è allungato il taglio giusto deve essere voluminoso con frangia o ciuffo.

Corti, anzi cortissimi: eleganti e facili da gestire, i capelli corti sono praticamente un must tra chi ha passato gli anta. La proposta? Il Pixie Cut dalla forma asimmetrica, sensuale ed elegante, è perfetto per le signore che hanno voglia di essere più sbarazzine, ma se non ce la sentiamo di essere così trendy, un taglio Bob corto andrà comunque molto bene.

Fonte: tgcom24

