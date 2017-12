capodanno

Capodanno a piazza Politeama, sul palco Edoardo Bennato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2017 - 14:42:28 Letto 442 volte

Edoardo Bennato salirà sul palco di piazza Politeama per festeggiare il Capodanno a Palermo. Ieri sono state valutate le offerte presentate al Comune dalle aziende e quella culturalmente più valida è stata considerata la proposta dell'Agave spettacoli che nel suo progetto ha inserito il concerto di Edoardo Bennato. Le altre agenzie in lizza erano Palco Reale, con Antonello Venditti in concerto, e Tecnoline service, con Gigi D'Alessio.

Il budget a disposizione è di circa 250 mila euro. Il progetto che ha convito la commissione rispetto alle altre proposte si chiama “Palermo music Circus”. La direzione artistica della palermitana Alessandra Salerno, scenografia curata da Domenico Pellegrino. Prevista la partecipazione di molti artisti di strada. Condurranno Sergio Friscia e Federica Minia. Si esibiranno anche gli Heron Temple, il duo palermitano che ha partecipato a X Factor, i Tamuna, i comici Salvo Piparo e Stefano Piazza.

