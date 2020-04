Cara Italia (Andrà tutto bene) il messaggio di speranza in musica per il nostro paese

#andrątuttobene

Cara Italia (Andrą tutto bene) il messaggio di speranza in musica per il nostro paese

Una riflessione sul momento che stiamo attraversando tradotta in musica e immagini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2020 - 09:38:23 Letto 353 volte

Dios e Zomy sono due giovani della Guinea Conakry, arrivati in Italia da pochi anni, entrambi stanno studiando e lavorando, ma in questo periodo sono rimasti a casa. Si sono organizzati a distanza e hanno optato per un video fatto con disegni, non potendo uscire per le riprese.

Il video è un messaggio di speranza per il nostro paese, ma anche una fotografia della situazione attuale e una riflessione sulle paure e la solitudine.

Big Dios - Cara Italia (Andrà tutto bene) feat. Violeta





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!