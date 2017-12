tv

Carlo Conti e Fabrizio Frizzi insieme al timone de ''L'Eredità''

In coppia insieme per festeggiare un ritorno felice.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 16:41:51 Letto 617 volte

In coppia insieme per festeggiare un ritorno felice. L’appuntamento con la puntata di oggi, venerdì 15 dicembre, de “L’Eredità” è di quelli da non perdere. Stasera alle 18.15 su Rai1 Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, due dei presentatori più amati della tv italiana, saranno insieme, per una sera, alla guida dello storico telequiz.

Un avvenimento che rappresenta una festa per il ritorno alla conduzione proprio di Frizzi che riprenderà il suo posto in tv proprio da dove aveva lasciato il 24 ottobre scorso, alla guida de L’Eredità, la trasmissione che ha fatto sua con impegno e presenza quotidiane, ma che divide, da sempre, col suo amico e collega Carlo Conti. Proprio con Conti, che ha preso il suo posto dopo i suoi problemi di salute, Fabrizio Frizzi darà vita a una vera e propria staffetta al timone de L’Eredità.

Una doppia conduzione che diventerà nei prossimi mesi un'alternanza tra i due proponendo al pubblico di Rai1 un ulteriore elemento di curiosità e di attenzione su un telequiz leader da anni della fascia preserale, con un ascolto medio in questa stagione del 22,84% e con oltre 4 milioni di telespettatori ogni sera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!