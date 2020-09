televisione

Carlo Conti: ''Tale e Quale show sarà senza pubblico a causa del Covid''

Un amareggiato Carlo Conti annuncia che, Tale e Quale show, partirà senza il consueto calore del pubblico presente.

"Ci hanno appena comunicato che Tale e quale andrà in onda senza pubblico presente in studio. Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show...". Un amareggiato Carlo Conti, in collegamento con Porta a Porta di Bruno Vespa, annuncia che il programma di Rai1, al via il 18 settembre, partirà senza il consueto calore del pubblico presente, causa norme anti-covid. "Per rispettare il distanziamento, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso".

