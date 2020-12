televisione

Carlo Conti torna in prima serata su Rai1 con ''Affari tuoi (Viva gli sposi!)''

Una versione inedita di due ore e arricchita, del celebre format, in onda con sette speciali dal 26 dicembre, ogni sabato alle 20.35.

"Dopo un anno orribile per tutta l'umanità, vista la pandemia, mi piaceva l'idea di guardare al futuro con un po' di speranza; e una coppia che va a sposarsi di speranze ne ha tante". E' stato il punto di partenza per Carlo Conti, nel tornare in prima serata su Rai1 con Affari tuoi (Viva gli sposi!), una versione inedita di due ore e arricchita, del celebre format, in onda con sette speciali dal 26 dicembre, ogni sabato alle 20.35.

In questa nuova versione dimostra quanto sia adattabile, Affari tuoi nella variante 'Viva gli sposi!' avrà in ogni puntata a giocare una coppia prossima alle nozze e come 'testimoni' per aprire i pacchi 10 personaggi famosi dello spettacolo e dello sport: "Saranno le dame e i cavalieri, ravviveranno queste due ore di spettacolo - spiega il conduttore -. Abbiamo anche inserito delle sorprese come l'arrivo magari di un cantante amato dalla coppia e abbiamo semplificato il gioco. Un'aggiunta è il pacco feeling, che darà l'opportunità alla coppia di rispondere a delle domande su di se'".

"Se non dovessero vincere il montepremi, almeno non andranno via con un chiodo o un confetto, ma con la sommettina messa insieme (il massimo è 10 mila euro, ndr) rispondendo a queste domande".

Tra le altre novità, l'estrazione in diretta del pacco dei concorrenti tra i 20 in studio. Ospiti fissi, Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che proporrà alcuni dei suoi personaggi.

"Nel regolamento non c'è per i concorrenti nessun tipo di distinzione di sesso, etnia o altro, le coppie possono anche essere dello stesso sesso - spiega Carlo Conti -. Naturalmente se sono prossime al matrimonio come garanzia ci devono essere le pubblicazioni e in caso di unioni civili, ci dev'essere una loro autocertificazione".

Fonte: Ansa

