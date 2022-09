Energia

Caro energia, Cingolani risponde a Mosca: ''L'Italia non segue ordini''

''E' la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri se l'Italia può seguire gli ordini di qualcuno'', ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.

Nuovo affondo di Mosca con un post della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo la quale "Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica", e il risultato sarà che le imprese italiane saranno "distrutte dai 'fratelli' d'Oltreoceano", poiché le aziende americane oggi "pagano l'elettricità sette volte meno di quelle italiane".

"Le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale" contro i produttori italiani, aggiunge Zakharova, secondo la quale "quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee".

Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a 'Il cavallo e la torre' su Rai3 replicando alle accuse di Mosca. "Stiamo lavorando affinche i sacrifici per gli italiani siano minimi"."Si tratta di un piano abbastanza tranquillo, non draconiano". Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani su Rai3, parlando del nuovo piano per i risparmi energetici. "Piccole azioni che sono portate avanti da una collettività danno risparmi che molti nemmeno conoscono. Stiamo parlando di un'operazione innanzitutto di consapevolezza", ha detto escludendo la possibilità di sanzioni. "Stiamo parlando di fare risparmi ragionevoli. Dobbiamo spiegarli", ha detto: per questo si sta preparando una campagna.

Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, secondo Mosca "è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire".

