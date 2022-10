energa

Caro Energia, Draghi all'Ue: ''Iniziare riforma mercato elettricità, in gioco l'unità dell'Europa''

''Ora ci aspettiamo non più vaghe proposte ma qualcosa di più concreto e magari già proposte di regolamento'', ha sottolineato Mario Draghi.

08/10/2022

"L'Europa si trova di fronte a una scelta. E' in gioco l'unità tra di noi, a livello europeo". E' stato questo il ragionamento fatto dal premier Mario Draghi nel suo intervento al vertice di Praga sul caro energia. Draghi ha invitato i suoi omologhi a dare alla Commissione un mandato ampio per presentare quanto prima le proposte sui temi all'ordine del giorno del dossier energetico.

I passi avanti, per Roma, ci sono. "Sull'energia le cose si stanno muovendo. La Commissione presenterà al Consiglio del 19 ottobre una proposta in cui i tre elementi - tentare di diminuire i prezzi, avere un elemento di solidarietà nel meccanismo e iniziare la riforma del mercato dell'elettricità - ci saranno", ha sottolineato Draghi prima di lasciare la capitale ceca. "Ora ci aspettiamo non più vaghe proposte ma qualcosa di più concreto e magari già proposte di regolamento", ha sottolineato.

Nel Consiglio europeo informale di Praga "molti Paesi si sono lamentati della propaganda russa diventata più aggressiva". Lo ha riferito il premier Mario Draghi al termine del vertice nella capitale ceca. "Hanno posto il problema di cosa fare perché questa propaganda è una propaganda piena di menzogna e quindi i Paesi reagiscono", ha poi aggiunto.

Fonte: TGCOM24

