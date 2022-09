caro energia

Caro energia, Ue valuta tetto al prezzo su elettricità prodotta senza gas

L'Ue valuta un tetto al prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal gas.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2022 - 00:16:24 Letto 744 volte

L'Ue valuta un tetto al prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal gas in modo da ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi delle bollette. Sarebbe questo il punto centrale della proposta contenuta in un documento non ufficiale che la Commissione europea intenderebbe presentare ai ministri dell'energia dei 27.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

