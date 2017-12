caso weinstein

Caso Weinstein, Pamela Anderson: ''Sai a cosa vai incontro se entri da sola in una stanza d'hotel''

Anche Pamela Anderson ha detto la sua sul caso Weinstein, senza timore delle reazioni negative.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 12:09:16 Letto 774 volte

Anche Pamela Anderson ha detto la sua sul caso Weinstein, senza timore delle reazioni negative. "Sai a cosa vai incontro se entri da sola in una stanza d'hotel" ha dichiarato l'ex bagnina ospite al Today Show "E' cosa risaputa ad Hollywood che certe persone vanno evitate in privato".

"Si tratta di buon senso. Non andare da sola in una stanza d'albergo e se qualcuno ti apre in accappatoio vattene. Capisco però che Hollywood sia molto attraente e le persone vogliano essere famose", ha continuato. "Quando sono arrivata a Hollywood ho avuto un sacco di offerte per audizioni private e altre proposte che non avevano assolutamente senso", ha raccontato. "Mi hanno offerto un appartamento e una Porche per essere la ragazza numero 1 di qualcuno. Io ingenuamente mi sono detta 'Beh, allora sarò la numero 2'. Non voglio farlo in questo modo".

Dopo l'intervista la Anderson è stata sommersa dalla critiche e così su "Tmz" ha chiarito la sua posizione: "Non ho incolpato le vittime. Weinstein è un maiale prepotente, ma ci sono un sacco di modi per difendersi. Le donne devono essere consapevoli di certi problemi e sapere come affrontarli. E' ipocrita ignorare questo... non voglio essere costretta a scusarmi (per quello che ho detto)".

