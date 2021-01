Covid-19

Celentano d'accordo sul fare il vaccino: ''Io e Claudia siamo chiusi da un anno in casa''

Adriano Celentano intervenendo a Domenica In ha detto: ''Io non ho mai fatto il vaccino ma sono d'accordo di farlo ora''.

''Io e Claudia siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l'altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe'', dice Adriano Celentano intervenendo a Domenica In. Lo farete il vaccino? Chiede Mara Venier, ''Io non ho mai fatto il vaccino ma sono d'accordo di farlo ora'', risponde Celentano che è intervenuto a sorpresa per salutare Giovanna Ralli ospite in studio.

''Stavo mangiando una mela, ho guardato la tv e sono rimasto colpito dalla tua giovinezza. Dimostri 35 anni di meno'', ha detto Celentano alla Ralli.

Fonte: Ansa

