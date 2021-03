Gianni Agnelli

Cento anni fa nasceva Gianni Agnelli: uomo simbolo del capitalismo italiano

Il 12 marzo 1921, nasceva Gianni Agnelli: oggi avrebbe compiuto cento anni.

12/03/2021

Il 12 marzo 1921, nasceva Gianni Agnelli, presidente della Fiat e della Juventus, uomo simbolo del capitalismo italiano. Oggi avrebbe quindi compiuto cento anni.

E' stato un imprenditore e politico italiano, principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, senatore a vita, nonché ufficiale del Regio Esercito. Era anche noto come "l'Avvocato" per via del suo titolo di studio, la laurea in giurisprudenza, anche se, non avendo mai sostenuto l'esame da procuratore, il titolo non gli competeva. Fu per molti anni sindaco di Villar Perosa. Figlio di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte dei Principi di San Faustino, era il secondo dei sette figli della coppia.

