Certificata la vittoria di Joe Biden, nuovo presidente degli Usa

Biden ha vinto con più del 63% dei voti in tutto lo Stato, mentre Trump ha guadagnato circa il 34%.

Pubblicata il: 15/12/2020

Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico ha superato la soglia dei 270 voti espressi dai grandi elettori. Il traguardo è stato raggiunto con i 55 voti elettorali della California, espressi nel meeting andato in scena a Sacramento. Con i 55 voti elettorali dello California infatti Biden conquista 302 grandi elettori, superando di gran lunga il quorum. In California, riporta la Cnn, Biden ha vinto con più del 63% dei voti in tutto lo Stato, mentre Trump ha guadagnato circa il 34%.

Il voto odierno formalizza la vittoria di Biden nelle elezioni dello scorso 3 novembre e pone virtualmente fine ai tentativi di Donald Trump di contestare la validità dell'iter elettorale in base alle accuse di presunti brogli che sarebbero avvenuti in alcuni stati chiave. Il prossimo passo sarà il 6 gennaio, quando il Congresso, in una sessione congiunta guidata dal vicepresidente Mike Pence, dovrà verificare e ratificare il voto del Collegio elettorale. Biden e il suo vice presidente, Kamala Harris, dovrebbero poi prestare giuramento il 20 gennaio a mezzogiorno.

Fonte: Adnkronos

