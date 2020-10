televisione

Chiara Ferragni serata evento su Rai2: documentario e intervista di Simona Ventura

Arriva su Rai2 lunedì 12 ottobre, in prima serata e in prima visione in chiaro, Chiara Ferragni: Unposted, il documentario di Elisa Amoruso. Ad arricchirela serata una sua intervista realizzata con Simona Ventura.

10/10/2020

A poco più di un anno dal debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva su rai2 lunedì 12 ottobre, in prima serata e in prima visione in chiaro, Chiara Ferragni: Unposted, il documentario di Elisa Amoruso sulla giovane regina degli influencer di moda, entrato nella selezione dei Nastri d'argento e titolo record per incassi fra le uscite evento in sala. Ad arricchire il viaggio di conoscenza dell'imprenditrice digital, che ha da poco rivelato sui social, di essere di nuovo in dolce attesa, una sua intervista realizzata ad hoc al Maxxi di Roma con Simona Ventura.

"Abbiamo parlato senza maschere. Lei mi è sempre piaciuta moltissimo e mi ha incuriosito, anche perché abbiamo molte cose in comune - ha spiegato la conduttrice al Prix Italia, parlando della serata evento sul 'fenomeno Ferragni' -. Veniamo tutte e due dalla provincia con le eccezioni positive che comporta; abbiamo trasformato la nostra passione in un lavoro e abbiamo avuto il coraggio di creare qualcosa di nuovo".

"Ci è piaciuta l'idea di trasformare la serata su Chiara Ferragni in un evento - ha aggiunto il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo -. Lei è un fenomeno straordinario, una delle influencer più famose al mondo, e abbiamo pensato a Simona come intervistatrice d'eccezione".

