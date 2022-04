Cina vs Nato

Cina contro la Nato: ''Fomenta conflitti, è strumento per cercare egemonia''

La Cina accende la miccia con la Nato: ''E' uno strumento di singoli Paesi per cercare l'egemonia, fomenta conflitti''.

28/04/2022

La Cina attacca la Nato: "E' uno strumento di singoli Paesi per cercare l'egemonia non solo nel Nord Atlantico, ma anche nell'Asia-Pacifico, verso cui si è rivolta negli ultimi anni per mostrare la sua potenza e fomentare conflitti".

Il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, sottolinea che "l'Alleanza, come prodotto della Guerra Fredda e più grande alleanza militare al mondo, dovrebbe valutare la situazione e apportare gli adeguamenti necessari".

